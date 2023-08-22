البرازيل: الانتهاء من ملف الإصلاح الضريبي في "البريكس" هذا العام

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن البرازيل أكدت الانتهاء من ملف الإصلاح الضريبي في قمة “البريكس” هذا العام.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وتنطلق اجتماعات قمة مجموعة دول "بريكس"، بعد قليل، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بدً من اليوم وحتى 24 أغسطس الجاري.