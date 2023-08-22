الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرازيل: الانتهاء من ملف الإصلاح الضريبي في "البريكس" هذا العام

ملف الإصلاح الضريبي
ملف الإصلاح الضريبي في "البريكس"

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن البرازيل أكدت الانتهاء من ملف الإصلاح الضريبي في قمة “البريكس” هذا العام.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وتنطلق اجتماعات قمة مجموعة دول "بريكس"، بعد قليل، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بدً من اليوم وحتى 24 أغسطس الجاري.

البرازيل البريكس شي جين بينج الهند أفريقيا الصين بوتين الوفد الروسي الرئيس الروسي قمة “البريكس مجموعة دول بريكس

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل