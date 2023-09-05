أستاذ علم انتشار الأوبئة: مصر بها 2 مليون مولود كل عام وهذا سر بطء حركة التنمية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر الآن بها كافة المعلومات الدقيقة عن التعداد السكاني وخصائص السكان حاليًا، وتشير الإحصائيات إلى أن مصر بها 2 مليون مولود كل عام، وهذا العدد مرتفع بصورة كبيرة في ظل محدودية الموارد، وبالتالي في ظل هذا الارتفاع لن تكون هناك مؤشرات تذكر للتنمية.

مخاطر الزيادة السكانية

وأكد عنان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تهدف الوصول إلى هدف بعينه في ملف التعداد السكاني، والذي يتمثل في الوصول إلى 400 ألف مولود سنويًا بدلًا من 2 مليون طفل، وهذا الهدف سيتم تحقيقة وفق الاستراتيجية الخاصة بالتنمية والسكان والتي سيتم تفعيلها من خلال تضافر الجهود.

التعداد السكانى المرتفع



وتابع: "يجب تفعيل جانب الوعي لدى الشعب المصري، وذلك لأن هذه الزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر على جودة معيشة المواطن بصورة سلبية للغاية".



واستطرد: "مصر تسير الآن وفق الأسلوب الرقمي من أجل رصد المتغيرات المتكررة في التعداد السكاني والخصائص الإنجابية".