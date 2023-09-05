الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنزيما: سأقدم خبرتى فى كأس العالم للأندية للاتحاد.. وجميع الفرق قوية

بنزيما
بنزيما

أكد الفرنسي كريم بنزيما قائد اتحاد جدة السعودي، قوة جميع الفريق المشاركة في كأس العام للأندية الذي يقام في السعودية النسخة الحالية.

وقال بنزيما في تصريحات عقب القرعة التي أقيمت اليوم في جدة: “لدي خبرة في كأس العالم للأندية وسنعمل عليها بكل قوة، خاصة أنها تقام في ملعبنا وأمام جماهيرنا”.

وأضاف: “جميع الفرق تملك حظوظا في كأس العالم للأندية ومن الممكن أن نصل إلى النهائي”.

وأتم: "السعودية تتطور شيئا فشيئا ووصلت للمستوى العالمي".

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت في جدة اليوم الثلاثاء الأهلي  في مواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا. 

كما يلتقي ليون بطل الكونكاكاف، أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، في الدور الثاني. 

وفي الدور قبل النهائي، سيواجه بطل كأس ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديد هويته بعد المباراة النهائية التي تقام 4 نوفمبر المقبل، مع الفائز من مباراة التي تجمع بين الأهلي والفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول التي تجمع بين اتحاد جدة وأوكلاند. 

فيما يلتقي مانشستر سيتي بطل أوروبا، الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون. 

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يشارك فيها الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والثامنة في تاريخه. 

فيما تعد هذه هي أول مرة يشارك بها مانشستر سيتي الإنجليزي في البطولة، حيث توج للمرة الأولى بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. 

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 27 ديسمبر المقبل في السعودية.

بنزيما كريم بنزيما اتحاد جدة كأس العام للأندية اتحاد جدة السعودي

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