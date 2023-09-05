الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الإسكندرية في جامعة بيروت العربية لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت

زار الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، دولة لبنان الشقيقة، تلبية لدعوة الدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية، للمشاركة في مراسم الاحتفال بتولى الدكتور وائل نبيل عبد السلام، مهام منصبه الجديد كرئيسا لجامعة بيروت العربية، اعتبارًا من أول شهر سبتمبر الجاري، والاحتفال بتخريج الدفعة الستين للجامعة، وذلك بمنطقة الدبية.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية بلبنان والدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات جامعة بيروت الجدد.

بحث سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين

وقال قنصوة إن الزيارة تضمنت أيضًا جولة ميدانية فى كليات ومرافق الجامعة فى منطقة بيروت والدبية، وبحث سبل تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، فى ظل اتفاقية التعاون التي وقعها الجانبان فى شهر مارس الماضي بالقاهرة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تقديم أوجه الدعم لجامعة بيروت

وأكد أن جامعة الإسكندرية، على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة، والتى تأتى انعكاساً لحرص الدولة المصرية على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة لبنان الشقيقة باعتبار جامعة بيروت العربية هى درة التاج فى هذه العلاقات، وانعكاسا للروابط التاريخية والأكاديمية الفريدة التى تجمع بين الجامعتين، والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان وبدعم من جامعة الإسكندرية.

وكان قد أعلن مجلس أمناء وقف البر والإحسان، صدور قرار بتعيين الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، رئيسًا لجامعة بيروت العربية اعتباراً من أول سبتمبر الجاري ولمدة 4 سنوات.

رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت
رئيس جامعة الإسكندرية يزور جامعة بيروت
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