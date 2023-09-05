اتحاد الجمعيات الأهلية: الرئيس السيسي الداعم الرئيسي للعمل الأهلي

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتصديقه على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضو مجلس النواب، إن التحالف الوطن للعم الأهلي، هو كيان غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى كما يجوز له أن يكون له فروع خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.

لوائح التحالف

وأضاف عبد القوي، أنه يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع للعمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والعمل على إرتقاء بشخصيه الفرد بإعتباره القاعدة الأساسية.

وتابع عبد القوي: “يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية”.

قاعدة بيانات

وأشار عبد القوي إلى أنه كما يقوم التحالف بإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية وعقد مؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وغرس ثقافة العمل التطوعي، كما أن الانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلي وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الانسحاب منه اختيارياً ويدار التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من الجمعية العامة وعدده 25 عضو 21 منهم منتخبين و4 معينين من قبل رئيس الجمهورية.

لجنة مؤقتة

ويتمتع التحالف بالمزايا ومنها الإعفاء من رسوم التسجيل والضرائب ورسوم الدمغة والضرائب العقارية وتخفيض 50% من الاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

ويتم خلال الفترة القادمة تشكيل لجنة مؤقتة لإستقبال الجمعيات والمؤسسات والكيانات الراغبة إلى التحالف وتنتهي أعمال اللجنة في غضون 3 أشهر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الداعم الرئيسي للعمل الأهلي في مصر والذي يمثل ضلع من أضلاع مثلث التنمية.



