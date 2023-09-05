اتحاد الجمعيات: التحالف كيان غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لتصديقه على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

وأكد الاتحاد، أن التحالف كيان غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، كما يجوز أن يكون له فروع خارج مصر بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.

وأشار الى أن التحالف يخضع فى مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه، حيث يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع للعمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية.

وأكد أن التحالف يعمل على تحقيق أهدافه بإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم وتنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية، كما يقوم التحالف بإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، كما يعمل على عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وغرس ثقافة العمل التطوعي، كما أنه يجوز الانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلي، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الانسحاب منه اختياريًا ويدار التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من الجمعية العامة وعدده 25 عضوًا 21 منهم منتخبون و4 معينين من قبل رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن التحالف يتمتع بالمزايا ومنها الإعفاء من رسوم التسجيل والضرائب ورسوم الدمغة والضرائب العقارية وتخفيض 50% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ويتم خلال الفترة القادمة تشكيل لجنة مؤقتة لاستقبال الجمعيات والمؤسسات والكيانات الراغبة إلى التحالف وتنتهي أعمال اللجنة في غضون 3 أشهر.