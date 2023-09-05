الشرق الأوسط: كيمبيمبى هدفًا رئيسيًا لاتحاد جدة لتعويض غياب حجازى

أفادت تقارير صحفية، اليوم، بأن المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، أصبح هدفا رئيسيا لمسئولي نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي ذلك، نظرا لغياب مدافع المنتخب الوطني الأول أحمد حجازي، عن صفوف الفريق السعودي، بسبب إصابته بالرباط الصيلبي في الركبة.

وأصيب حجازي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، للمرة الثالثة في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، خلال آخر مباريات فريقه السعودي الموسم المنتهي.

ويخضع المدافع المصري حاليا، لبرنامج تأهيلي مكثف حتى يتمكن من المشاركة في مباريات اتحاد جدة، الفترة المقبلة، سواء بدوري روشن للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو دوري أبطال آسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد حجازي، سيغيب عن منافسات كأس العالم للأندية “2023”، بالمملكة العربية السعودية، التي يشارك فيها فريقه السعودي، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل 2023.

ويستهل اتحاد جدة مشواره بمونديال الأندية، بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 22 ديسمبر المقبل.

وخاض حجازي 82 مباراة بقميص اتحاد جدة بمختلف البطولات الموسم الماضي، واستطاع تسجيل 10 أهداف وصنع هدفًا، حيث كان له دور بارز في تتويج الفريق بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي 2022 /2023.

وكان حجازي قد أُصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، للمرة الثالثة في مسيرته، وذلك خلال آخر مباريات الاتحاد، في الموسم المنقضي 2022/ 2023.