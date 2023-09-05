تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2023/ 2024
تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2023، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، خاصة مع فتح باب التقديم للناجحين (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية – الثانوية المعادلة الأجنبية – الثانوية الأزهرية – مدارس ستيم – مدارس النيل –الدبلومات الفنية).
وجاء الحد الأدنى لتنسيق الجامعة فى المرحلتين الأولى والثانية كالتالي :
برنامج العمارة والتصميم البيئي «علمي رياضة»: 68%، برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية «علمي وأدبي»: 55%، برنامج التصميم الداخلي البيئي «علمي»: 55%، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي «علمي وأدبي»: 55%.
تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024
تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023، لكلية الطب 82%، وطب الأسنان 80%، وكلية العلاج الطبيعي 78%، وكلية الصيدلة 74%
وجاء تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023، لكلية الطب البيطري 70%، وكلية الهندسة 68%، وكلية الحاسبات والمعلومات 55%
وحددت جامعة حلوان طرق متابعة خطوات التقديم بالجامعة الأهلية وجاءت كالتالي :
ملء طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك، طباعة استمارة الكشف الطبي، وسيجري تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها، ويوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.
أوراق تقديم جامعة حلوان الأهلية 2023
ملء النموذج الخاص بالتقديم من خلال الإنترنت، طباعة استمارة الكشف الطبي من على الموقع، وإحضار صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة البطاقة الشخصية + صورة شهادة الميلاد، ويتم استخراج كود سداد الرسوم المدرسية، وسداد 1500 جنيه مصري كرسوم.
مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023
برنامج هندسة الأنظمة الذكية
48 ألف جنيه
برنامج العمارة والتصميم البيئي
48 ألف جنيه
برنامج التصميم الداخلي البيئي
35 ألف جنيه
برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
35 ألف جنيه
برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي
35 ألف جنيه