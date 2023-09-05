تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2023/ 2024

تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2023، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، خاصة مع فتح باب التقديم للناجحين (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية – الثانوية المعادلة الأجنبية – الثانوية الأزهرية – مدارس ستيم – مدارس النيل –الدبلومات الفنية).

وجاء الحد الأدنى لتنسيق الجامعة فى المرحلتين الأولى والثانية كالتالي :

برنامج العمارة والتصميم البيئي «علمي رياضة»: 68%، برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية «علمي وأدبي»: 55%، برنامج التصميم الداخلي البيئي «علمي»: 55%، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي «علمي وأدبي»: 55%.

تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023، لكلية الطب 82%، وطب الأسنان 80%، وكلية العلاج الطبيعي 78%، وكلية الصيدلة 74%

وجاء تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023، لكلية الطب البيطري 70%، وكلية الهندسة 68%، وكلية الحاسبات والمعلومات 55%

وحددت جامعة حلوان طرق متابعة خطوات التقديم بالجامعة الأهلية وجاءت كالتالي :

ملء طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك، طباعة استمارة الكشف الطبي، وسيجري تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها، ويوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

أوراق تقديم جامعة حلوان الأهلية 2023

ملء النموذج الخاص بالتقديم من خلال الإنترنت، طباعة استمارة الكشف الطبي من على الموقع، وإحضار صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة البطاقة الشخصية + صورة شهادة الميلاد، ويتم استخراج كود سداد الرسوم المدرسية، وسداد 1500 جنيه مصري كرسوم.

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023

برنامج هندسة الأنظمة الذكية

48 ألف جنيه

برنامج العمارة والتصميم البيئي

48 ألف جنيه

برنامج التصميم الداخلي البيئي

35 ألف جنيه

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

35 ألف جنيه

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي

35 ألف جنيه