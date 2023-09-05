الرئيس التركى يؤكد محورية ملف اتفاقية الحبوب فى لقائه بوتين

ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن المطالب الروسية من أجل اتفاق الحبوب هي التأمين على السفن وإدراج بنكها الزراعي في نظام سويفت.

وكشف الرئيس التركي، عن أنه سيناقش إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع أمين عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك هذا الشهر.

نتائج قمة سوتشي

وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على محورية ملف اتفاقية الحبوب، مشددًا على أهمية ما تفرزه مباحثاتهما من توافقات بشأنه، لا سيما أن العالم بأسره ينتظر نتائج "قمة سوتشي".

وأوضح أردوغان، خلال الاجتماع، أن المجتمع الدولي يترقب الرسائل التي ستخرج بها هذه القمة، خاصة الدول الإفريقية الأكثر تضررا من تعليق العمل باتفاقية تصدير الحبوب التي علقت روسيا العمل بها في 17 يوليو الماضي، معتبرًا أن ملف الحبوب يعد من أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام الدولي حاليا.

وفي جانب آخر من كلمته، لفت الرئيس التركي إلى الارتفاع المتواصل لحجم التجارة بين بلاده وروسيا حتى بلغ اليوم حدود 60 مليار دولار، مؤكدا استمرار هذا التعاون في السنوات المقبلة لتحقيق مستويات أفضل من حاضرها.

وأشاد بالمساعدات التي قدمتها روسيا لسلطات أنقرة للسيطرة على موجة الحرائق التي شهدتها مناطق متفرقة من بلاده خلال فصل الصيف، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع روسيا في مجال إطفاء الحرائق، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في هذا المجال.