الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"قعدة كافيه" تثير التكهنات حول ترشح وزير الشباب السابق بانتخابات الزمالك

خالد عبدالعزيز وزير
خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق

تواجد منذ قليل المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، داخل إحدى الكافيهات على سور نادي الزمالك، وتحديداً الملاصقة لبوابة رقم ١ بشارع جامعة الدول العربية، ما أثار دهشة المتواجدين داخل الكافية حول نيته التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الذي فتح أبوابه لتلقي أوراق المرشحين، صباح أمس الإتنين ٤ سبتمبر، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل. 

وقام عدد من جمهور الزمالك الذي كان يتواجد داخل الكافية، بإلتقاط الصور التذكارية معه، ومناشدته بالترشح خلال هذا السباق الانتخابي لانتشال النادي من أزماته المتعددة، وكان رد عبد العزيز "اللي فيه الخير يقدمه ربنا".

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. 

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق
خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك جامعة الدول العربية المرشحين

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