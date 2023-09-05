كشفت الأجهزة الامنية بـوزارة الداخلية، عن ملابسات القبض على المتهمين بسرقة معرض سيارات في منطقة مدينة نصر.

تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة معرض سيارات بمدينة نصر

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من سائق لدى معرض لتجارة واستيراد السيارات بالقليوبية، بأنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم وإستلام مبلغ مالى قيمة السيارة، استقل سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها السائق، و3 أشخاص مجهولين إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالى المشار إليه وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمعرض محل عمل المجنى عليه وعلمه بتوجهه لبيع سيارة واستلام المبلغ المالي، عقب إتمام عملية البيع قام بالإستعانة بباقي المتهمين وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مصرع موظف بالمعاش وإصابة نجله في انقلاب دراجة نارية بطوخ



لقى موظف بالمعاش مصرعه، وأصيب نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء حادث سقوطهما بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب اختلال عجلة القيادة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال جثة موظف بالمعاش، وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى "رجب ح ع"، 61 سنة، بالمعاش، كان يقود دراجة نارية، ويستقل خلفه نجله "محمد ر ح"، 34 سنة، مندوب مبيعات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ولدى عبورهم مزلقان قرية السفاينة دائرة المركز.