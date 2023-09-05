وصول مساعد أوسوريو إلى القاهرة والفريق يبدأ تدريباته فى المعسكر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليًا بمصر الجديدة استعدادًا للموسم الجديد وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وانطلق معسكر الزمالك مساء أمس الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

مساعد أوسوريو

ووصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية فريدي هيريرا هيرناندو، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يأتي ذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها هيريرا في بلاده خلال الفترة الأخيرة في ظل حصول الفريق على راحة بعد المشاركة في البطولة العربية.

جلسة عبدالهادى

وتواجد فريدي هيريرا بصحبة مدحت عبدالهادي المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد، في قيادة المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن المعسكر الداخلي المقام حاليًا.

وعقد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادًا للموسم الجديد وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث عبدالهادي مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة في حضور باقي أفراد الجهاز المعاون، وطالبهم في بداية الأمر بالتركيز الشديد واستغلال هذا المعسكر استعدادًا للموسم الجديد والبطولات التي سيخوضها الفريق.

وشدد على ضرورة أن يقوم كل فرد داخل الفريق بالدور المكلف به على أكمل وجه حتى تسير الأمور بأفضل شكل لتحقيق كل الأهداف المطلوبة.

ونقل مدحت عبدالهادي للاعبين العديد من التعليمات الفنية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية استعدادًا للمرحلة المقبلة.