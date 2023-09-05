حوادث في الجيزة.. غرق طالب في النيل وحريق شقة بالشيخ زايد

لقى طالب مصرعه ، اليوم الثلاثاء، في مياه نهر النيل بالجيزة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم عبد الحليم الجيار، رئيس مباحث أطفيح، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بنهر النيل بقرية الكداية بدائرة القسم.



وانتقل المقدم عبد الحليم الجيار، إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين أن الغريق طالب 14 سنة، لقي مصرعه غرقا خلال استحمامه، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.



تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

نشوب حريق في مخلفات قمامة خلف قاعة أفراح بالمريوطية



اندلع حريق في مخلفات خلف قاعة أفراح في المريوطية بأبو النمرس بالجيزة، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق في مخلفات خلف قاعة أفراح بالمريوطية.



وانتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث وقوة من الحماية المدنية، وبالانتقال تبين نشوب الحريق بمخلفات قمامة على مصرف اللبيني خلف قاعة أفراح، ولا يوجد إصابات أو تلفيات.

ويرجح أن الحريق سببه مصدر اشتعال بطيء، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في شقة سكنية بالشيخ زايد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في شقة سكنية، دون إصابات في الشيخ زايد بالجيزة.

وتلقى النقيب يوسف عبدالعاطي، من قوة شرطة الحماية المدنية، بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بوجود حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الحي الأول.

وعلى الفور، انتقل النقيب يوسف عبدالعاطي، والقوة المرافقة له، وتبيّن نشوب حريق داخل شقة سكنية نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق غرفة الأطفال بالكامل دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.