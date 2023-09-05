الرئيس السيسى: أصعب إحساس أن يكون المتاح أقل كثيرًا من المطلوب للمواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أصعب إحساس أواجهه هو أن أكون على دراية بأن المتاح أقل كثيرًا من المطلوب للمواطن.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، إلى أن القضية السكانية فى مصر والدول المماثلة تعد من أخطر القضايا التى تواجهها، والدولة تمكنت رغم مواردها المحدودة من الصمود في وجه التحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن مصر خاضت 7 حروب، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب تكلفتها كانت كبيرة جدًا على عاتق الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك محافظة على الهدف، وأن تكون آليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية آمنة ومستقرة لتحقيق المستهدف.