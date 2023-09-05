الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مباريات اليوم الثالث ببطولة إفريقيا للطائرة بالقاهرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ثالث أيام بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي تستضيفها مصر حتى 14 من سبتمبر الجاري على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتبدأ لقاءات اليوم بمواجهة الجزائر وبوروندي في المجموعة الأولى على صالة 3، فيما تنطلق في نفس التوقيت مباراة تنزانيا ومالي على صالة 2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي تمام الساعة الثانية عشر تقام مباراة غانا والكاميرون على صالة 3 في المجموعة الثالثة، بينما تواجه جامبيا نظيرتها رواندا في المجموعة الرابعة في نفس التوقيت على صالة 2.

وتنطلق مباراة تونس وتشاد ضمن منافسات المجموعة الثانية في الساعة الرابعة على صالة 2، ويواجه منتخب السنغال نظيره المغرب في الساعة الرابعة مساءً على  صالة 3 في المجموعة الرابعة.

نتائج المجموعة الثالثة ببطولة أفرقيا للكرة الطائرة

وفي المجموعة الثالثة تواجه ليبيا نظيرتها كينيا في الساعة السادسة على صالة 2.

وأقيمت أمس مباريات قوية في البطولة حيث فازت ليبيا على غانا بنتيجة 3/1 ضمن المجموعة الثالثة، وفي المجموعة الثالثة أيضا تغلب منتخب الكاميرون على كينيا 3/1.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في المجموعة الرابعة، واكتسح المنتخب التونسي في أولى مبارياته نظيره منتخب مالي 3/0 في المجموعة الثانية وفي نفس المجموعة فاز منتخب تشاد على تنزانيا 3/0.

فيما تأجلت مباراة السنغال وجامبيا ضمن المجموعة الرابعة بسبب تأخر وصول بعثة المنتخب الجامبي لظروف متعلقة بالطيران، حيث وصل المنتخب الجامبي إلى القاهرة فجر أمس، و تأجلت مباراته الافتتاحية في البطولة إلى ظهر غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد افتتح البطولة أول أمس بالفوز على بوروندي 3/0 و سيواجه الجزائر غدًا الأربعاء في ثاني مبارياته.

وتضم مجموعات البطولة: 

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر 

المجموعة الثانية: تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال جامبيا

مصر وبوروندي منتخب مصر مباراة تونس وتشاد الدكتور مصطفى مدبولي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة

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