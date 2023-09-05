الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 أطنان مكرونة وأعلاف داخل مصنعين بدون ترخيص بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملة تموينية بكوم حمادة

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :بمركز كوم حمادة تم ضبط كمية من التوابل و76 علبة زبادى منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

وبحملة مماثلة بمركز إيتاى البارود تم ضبط 1000 كجم مكرونة سريعة التحضير داخل مصنع بدون ترخيص ومحطة تمويل وقود لتجميعها 150 لتر سولار لبيعهم فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

تحرير محاضر تموينية للمخابز

وفى مركز وادى النطرون، تم تحرير 6 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط 2 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية و 2 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وبمركز دمنهور تم ضبط 5 مخابز يداروا بدون ترخيص و 5 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضرين تصرف فى سلع تموينية بمبلغ 11000 جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفى مركز المحمودية تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر عرض للبيع لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث ومحضرين غلق لتجار تموينين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط مصنع مكرونة ضبط مصنع أعلاف تموين البحيرة تحرير 48 محضر نهال

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