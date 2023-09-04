"مراقبة الأغذية" بالبحيرة توجه ضربات مدوية لمعدومى الضمير

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة للمساهمة في متابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين، تحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بحوش عيسى وأبوالمطامير ودمنهور والتحرير والمحمودية وشبراخيت والنوبارية.

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية بجميع المنشآت الغذائية عن ضبط 700 شيكارة ملح طعام داخل معامل منتجات الألبان بإجمالى وزن 14 طن ملح طعام يستخدم فى تصنيع منتجات الألبان غير مطابق للمواصفات لانعدام تركيز يودات البوتاسيوم بناء على تقرير المعمل الإقليمي بدمنهور.

وتم ضبط 3 طن ثمار من المانجو والفراولة والعنب فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير فى خواصها الطبيعية بداخل ثلاجات حفظ الفاكهة ومحلات بيع العصائر.

كما تم ضبط 451 كجم عصائر ومشروبات وخل ومياه غازية منتهية الصلاحية ومغشوشة معروضة للبيع والتداول بسوبر ماركت.

وضبط 555 كجم أغذية مختلفة الأصناف ومتنوعة شملت ألبانًا معبأة ومنتجات ألبان وشيكولاته وكحك وبسكويت وطحينة وتوابل، جميعها منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.