أبرز المنضمات حديثا لمسابقة ملكة جمال الكون 2023

ستكون مسابقة ملكة جمال الكون القادمة التي ستقام في السلفادور يوم 18 نوفمبر تاريخية من نواحٍ عديدة، وفي الحدث السنوي الـ72 لمسابقة الجمال سيُسمح للنساء والأمهات المتزوجات بالمشاركة لأول مرة.

المتسابقات اللواتي تم تتوجيهن بملكة جمال الكون

ملكة جمال الهند: شويتا شاردا

هزمت عارضة الأزياء والراقصة المولودة في شانديجار 15 متسابقًا آخر لتحصل على اللقب في حفل رائع في مومباي، حيث توجت بالفائزة العام الماضي ديفيتا راي، شاردا 22 عامًا انتقلت إلى مومباي في سن 17 عامًا لتتبع أحلامها في عالم الترفيه.

ملكة جمال الكون البحرين: لجان بحرين

فازت الممثلة والراقصة وعارضة الأزياء بلقب ملكة جمال الكون البحرين 2023 بعد عام من حصولها على المركز الثاني في مسابقة ملكة الجمال السنوية.

وقالت منظمة ملكة جمال الكون البحرين إن يعقوب، البالغة من العمر 19 عامًا ولدت لأب بحريني وأم أمريكية وقد أثارت إعجاب الحكام بجمالها ومهارات التواصل الأصيلة والقلب الشغوف تجاه مناصريها.

ملكة جمال الكون البرازيل: ماريا بريشان

توجت ملكة جمال ريو جراندي دو سول 2023 في مايو، ومثلت بريشان ولايتها في مسابقة ملكة جمال الكون البرازيل، واستمرت في الفوز بالتاج.

تعد عارضة الأزياء والممثلة وطالبة الصحافة البالغة من العمر 19 عامًا أصغر فائزة بلقب ملكة جمال الكون البرازيلية في التاريخ.

"إنها صدمة ولكن هناك الكثير من الامتنان أيضًا، لجميع الأشخاص الذين آمنوا بي... امتنان لله وامتنان لنفسك، لأنه ليس طريقًا سهلاً"، وقالت بعد تتويجها: "يجب أن يكون لديك الكثير من الثقة بالنفس والمعرفة الذاتية".

ملكة جمال الكون فرنسا: ديان لير

لم تحصل الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2022 على فرصة تمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون العام الماضي بسبب تعارض المواعيد، وبدلاً من ذلك شاركت الوصيفة فلوريان باسكو، وقد عين منظمو مسابقة ملكة جمال فرنسا الآن لير، 26 عاما، كممثلة للبلاد.

ملكة جمال الكون ناميبيا: جميلة أويراس

فازت عارضة الأزياء ومديرة التسويق أويراس، البالغة من العمر 23 عامًا على تسعة متسابقات أخريات للحصول على لقب ملكة جمال الكون ناميبيا، كما فازت بجائزة Miss Photogenic في المسابقة.