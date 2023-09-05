الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولي في "قمة نيروبي": نؤكد جهودنا لمواجهة التحديات المناخية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر توصلت لنتائج مهمة بقمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، حيث أدت الدور الرئيسي لبدء تنفيذ مشاريع تخدم المناخ داخل القارة الإفريقية وخارجها، بالإضافة إلى تطبيقها ضمن مهلة زمنية محددة بجانب تلبية احتياجات الدول النامية، فضلًا عن تعزيز الروابط الدولية، وذلك لتحفيز النمو الأخضر ذات الانبعاثات القصير.

تلبية احتياجات القارة الإفريقية لمواجهة التحديات للتغير المناخي

وتابع، خلال كلمته على هامش مشاركته في اليوم الثاني لـ قمة المناخ الإفريقية في كينيا، اليوم الثلاثاء، أن مصر تؤكد جهودها لمواجهة التحديات المناخية، حيث قررت أن تعمل على الصناديق المختلفة، وذلك لتتمكن من  تلبية احتياجات القارة الإفريقية لمواجهة التحديات للتغير المناخي، وضمن هذا السياق قمة إفريقيا للمناخ تأتي في فترة لإعادة التشديد على الالتزام إلى الانتقال إلى النمو الأخضر، بالإضافة إلى الحصول على المساعدات التقنية والمالية والاستثمارات الضرورية التي تسمح باستكشاف جميع الثروات الموجودة في القارة السمراء ليس فقط من خلال الاستثمارات والتمويلات التي قد تعطي لمشاريع المرونة، ولكن أيضا من خلال تقديم بعض التمويلات، وذلك لمواجهة الخسائر والأضرار.

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