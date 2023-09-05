مدبولى بـ"قمة إفريقيا": القارة السمراء الضحية الأكبر للتغير المناخى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن قمة المناخ الإفريقية تأتي في لحظة محورية وحيوية من تاريخ القارة.

ارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحار والمحيطات

وأضاف، خلال كلمته على هامش مشاركته في اليوم الثاني لـ قمة المناخ الإفريقية بكينيا، اليوم، أن القارة الإفريقية تعاني موجات الجفاف التي تأتي من الصحراء الكبري، بالإضافة إلى الحرائق جنوبي القارة، متابعًا أيضًا ارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحار والمحيطات، فضلًا عن الموجات الحارة التي نشهدها شمالي القارة، وتلك الظواهر تأتي بمزيد من الضغط على المجتمع والدول الإفريقية برمتها.

وأكد أن مصر أدت الدور الرئيسي خلال قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ؛ لبدء تنفيذ مشاريع من خلال تسريع المشاريع، بالإضافة إلى تطبيقها ضمن مهلة زمنية محددة بجانب تلبية احتياجات الدول النامية، فضلًا عن تعزيز الروابط الدولية لتحفيز النمو الأخضر ذات الانبعاثات القصير.