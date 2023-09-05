"وجهنى فنيا".. "وردة" تكشف عن علاقتها بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب

كشفت الفنانة وردة في لقاء لها مع مجلة الموعد عن تفاصيل علاقتها بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، فقالت: "لقائي بمحمد عبدالوهاب، كان اللبنة الأولى فى تكوين الفنانة وردة، لا أريد أن أقول أني قبل أن أعرفه كنت جاهلة، لا ولكني كنت محتاجة لمعرفة أشياء كثيرة، وكنت خالية الذهن من أشياء كثيرة، هو وضع أصبعه عليها، نورني بخبرته، عاونني بجلساته اليومية المتواصة إلى أن استويت على نار هادئة".

تفاصيل بروفات وردة مع محمد عبدالوهاب

وتابعت الفنانة وردة: "كنت أنا ومحمد عبد الوهاب نقعد في الغنوة حوالي سبعة شهور في تدريبات مضينة، لا أستطع أن أقول أني استحوذت على كل خبرته، لكنه علمني أشياء كثيرة، أهمها التعامل مع الناس".

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فسألتها المجلة: "تقولين التعامل مع الناس كيف؟ فردت موضحة: نعم أنا في البداية كنت أجلس في بيتي، اللي يكلمني أهلًا وسهلًا، واللي ما يكلمني لا أسال عنه، فالفنان محمد عبد الوهاب غير عندي هذا السلوك، وجعلني اتكلم مع الناس، جعل طريقة كلامي أهدأ وأنا أخاطب الناس وأتحدث معهم بطرق كثيرة، فأفكر سبع مرات قبل أن أرد، علمني فن التعامل مع الناس، وهذا ما كنت بحاجة إليه".

وأما عن توجيه وردة فنينًا من جانب محمد عبدالوهاب، فقالت: "لم يتوقف أبدًا عن نصائحه وملاحظاته، والوحيد الذي كنت استمع لملاحظاته، فهو قبل أن يكون أكبر ملحن في العالم العربي، كان أحسن مؤد، وعندما أقول أنه أضاف لي في الغناء أو في طريقة الأداء أقولها بالفم المليان، نعم هو صاحب الفضل، أضاف لي وعلمني".

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