"وأخيرا الفجر".. أسرار تجسيد ليلى جيمس دور "ملكة مصرية" فى فيلم إيطالى

تردد اسم مصر في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي تستمر فعالياته حتى 9 سبتمبر، حيث شاهد الجمهور العرض الأول للفيلم الإيطالي "Finally Dawn" “وأخيرا الفجر” وهو فيلم داخل فيلم من بطولة النجمة الهوليوودية ليلي جيمس، وهي تلعب دور جوزفين إسبرانتو سيدة في الخمسينيات من القرن الماضي، وتعمل كممثلة وخلال مشاهد تمثيلها نجدها تجسد دور فرعونة مصرية وهي شخصية خيالية ولم يرد ذكر اسم ملكة فرعونية حقيقية.

قصة خيالية عن فرعونة مصرية

وخلال الفيلم يمكن رؤية ليلي جيمس الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا الذي تم تصويره في استوديوهات سينيسيتا الشهيرة في روما، وهي ترتدي تاجًا فرعونيا رائعًا على رأسها وكحل عيون أسود سميك كطريقة الفراعنة مع مكياج ساحر ومجوهرات مبهرة.

أجمل ما في الفيلم أنه يتحدث عن فترة الخمسينيات عندما كانت روما موقعا رئيسيا لصناعة الأفلام العالمية، حيث جذبت العديد من الإنتاجات السينمائية الأمريكية إلى استوديوهات سينيسيتا اللي كانت تسمى سابقا بـ"هوليوود على نهر التيبر"، وفيه تجسد النجمة ليلي جيمس دور ممثلة خلال مشاهد التمثيل في الاستوديو في فيلم عن مصر القديمة وجيمس فيه تجسد دور فرعونة مصرية "شخصية خيالية".

الفيلم يوضح أن في فترة الخمسينيات والستينيات كان صناع السينما الأمريكية تستهويهم الأفكار والسيناريوهات التي تتناول مصر القديمة، وكانت هوليوود تهتم بإنتاج مثل تلك الأفلام ولعل أبرزها فيلم كليوباترا للنجمة الراحلة إليزابيث تايلور في أوائل الستينيات.

النجم المشارك للممثلة الهوليوودية ليلي جيمس هو جو كيري الذي يلعب دور شون لوكوود، وهو نجم صاعد مفتون بجوزفين، وتشارك أيضا في الفيلم الممثلة الإيطالية الصاعدة ريبيكا أنتوناتشي في دور ميموزا.

ليلي جيمس

الفيلم مخصص لجذب الجماهير العالمية

وترى مجلة Screen Daily البريطانية المتخصصة في الفن، أن الفيلم، الذي أخرجه الكاتب والمخرج الإيطالي سافيريو كوستانزو، يبدو أنه متأثر بشكل واضح بالروايات النسائية للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي، وهو فيلم إيطالي يبدو أنه مصمم خصيصًا لجذب الجماهير العالمية.

وأضافت المجلة أن إحدى أبسط الأشياء الممتعة في الفيلم هي استحضاره للحرفة والأعمال التجارية والتواصل مع السينما خلال السنوات الذهبية لـ "هوليوود على نهر التيبر"، كما كان تُعرف استوديوهات "سينيشيتا".