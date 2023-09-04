الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بوكالة "البيئة" الأمريكية يكشف تفاصيل اختراق جزيئات البلاستيك لجسم الإنسان

اختراق جزيئات البلاستيك
اختراق جزيئات البلاستيك لجسم الإنسان

كشف الدكتور محمد عطية الباحث بوكالة حماية البيئة الأمريكية "USEPA"، تفاصيل دراسة جديدة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، اكتشفت وجود جزئيات من البلاستيك داخل أنسجة قلب الإنسان بسبب مواد تغليف الأغذية. 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  أن المواد البلاستيكية تنتقل إلى جسم الإنسان، بسبب تكسير المواد المستخدمة، في الأطباق والأغلفة وغيرهما، والتي حينما تتعرض للشمس تتعرض لتكسير المواد الخاصة بها، وتصبح بلاستيك ولكن على حجم صغير جدًا.

كيف يصل البلاستيك لجسم الإنسان؟

وأشار إلى أن المواد البلاستيكية تكون موجودة في مصادر المياه والأسماك التي نأكلها، وهناك عشرات الجزئيات من البلاستيك تخترق جسم الإنسان.

وذكر أن الرواسب المياه والمأكولات تتضمن مواد بلاستيكية، وعضلة القلب لا يمكنها التخلص بالطبع من الأجسام الغريبة، لكن لا يوجد بحث حاليًا حول التأثير الضار لهذه المواد على صحة الإنسان.

وكشف أن هناك دراسات أكدت أن أسطح تقطيع الطعام تتضمن رواسب تذهب إلى عملية الطهي في الطعام، وبالتبعية تنتقل إلى جسم الإنسان.

البلاستيك الإنسان قلب الإنسان تغليف الأغذية محمد عطيه

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