الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القومى لعلوم البحار" يكشف سبب ظهور زبد البحر ببورسعيد.. وحقيقة خطورته

ظهور زبد البحر ببورسعيد
ظهور زبد البحر ببورسعيد

قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لـعلوم البحار والمصايد، إن زبد البحر في بورسعيد ليس جديدًا وليس ظاهرة لأنه مذكور في القرآن الكريم والسنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن زبد البحر، هو عبارة عن رغوة البحر وتحدث نتيجة امتزاج المياه والهواء مما يؤدي لرغاوي، مشيرًا إلى أن مياه البحر مياه عضوية وبعض الكائنات يحدث لها تحلل فالمواد العضوية يكون فيها مادة بروتينية وسبب ظهور الزبد هو زيادة نسبة البروتين ما يؤدي لزيادة الرغاوي.

 زبد البحر ليس مضرًا

وأكد أن زبد البحر ليس مضرًا، ولكن الضرر عندما تأخذ لون بني أو أخضر لأنه يكون بها نوع من الطحالب، وتكون خطرا على الأطفال والوضع الحالي عادي والناس تستطيع نزول المياه بشكل عادي دون أي ضرر.

المعهد القومي لعلوم البحار زبد البحر سبب ظهور الزبد زيادة الرغاوي الطحالب الأطفال الدكتور عمرو زكريا

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