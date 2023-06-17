علوم البحار: الصور المتداولة لقرش "ماكو" يعيش فى الأعماق ولا يتواجد بمياه "المكس"

أعلنت محافظة الإسكندرية عن نفى خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية ما يتم تداوله من تواجد القرش الصغير في منطقة المكس، والتي تعد مياهها مياه مختلطة ووجود طلمبات المكس أيضا تمنع من دخوله.

وأشارت المحافظة، في بيان لها مساء اليوم، إلى أنه ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكًا ببعض صغار أسماك القرش قام باصطيادها من عرض البحر أمام منطقة المكس بالإسكندرية، مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق، فقد أفاد في هذا الشأن خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثًا، وهو من نوع "ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus" ولا يمثل أي خطورة على المنطقة.

وأوضح الخبراء أن الصياد قام برمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كم من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

وأكد الخبراء أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة، ولكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي، لأنه موسم تزاوج القروش، سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبارًا مضللة.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد بعض أنواع الأسماك الشبيهة بالقروش تباع في أسواق المكس، ويرغب في شرائها بعض المواطنين لرخص سعرها نسبيًا، وهذا يحدث منذ عشرات السنين في هذه المنطقة وليس بالحدث الجديد.

وكان قد أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه فور انتشار صور لصغار القرش على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتداول أنها بشاطئ المكس تواصل على الفور بعدد من مع صيادي وغواصي المكس والمتخصص، للتعرف على حقيقة الصور المتداولة لظهور أسماك القرش بالإسكندرية.

وأفاد الصيادون والمتخصصون أن هذا النوع من القروش يتواجد كل عام على عمق بمياه المتوسط، في موسم التزاوج بفصل الصيف، ولم يتم رصد خروج أي من هذه الأسماك للشواطئ؛ لأنها تعيش على عمق نحو 3 كيلوات من الشاطئ، وتتواجد بمناطق الساحل الشمالي.