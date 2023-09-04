قبل بدء حفل الشيخ ياسين التهامي.. حفل القلعة يرفع شعار كامل العدد

رفعت الساحة المقام بها مسرح المحكي شعار كامل العدد قبل بدء حفل الشيخ ياسين التهامي، بدقائق معدودة لتمتلئ بمن جاءوا خصيصا إلى قاعة صلاح الدين الأيوبي لحضور حفل عمدة المداحين والمقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31.

وتوافد الجمهور إلى القاعة المخصصة تحت شعار كامل العدد في حفل الشيخ ياسين التهامي، لرؤية شيخهم المفضل وسماع كلمات الأناشيد الخاصة به التي تربوا عليها واحبوها.

ورافقت “الدستور” الشيخ ياسين التهامي وفرقته إلى البروفات الأخيرة قبل الصعود للمسرح، في وجود الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”.