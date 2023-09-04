الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل بدء حفل الشيخ ياسين التهامي.. حفل القلعة يرفع شعار كامل العدد

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

رفعت الساحة المقام بها مسرح المحكي شعار كامل العدد قبل بدء حفل الشيخ ياسين التهامي، بدقائق معدودة لتمتلئ بمن جاءوا خصيصا إلى قاعة صلاح الدين الأيوبي لحضور حفل عمدة المداحين والمقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31.

وتوافد الجمهور إلى القاعة المخصصة تحت شعار كامل العدد في حفل الشيخ ياسين التهامي، لرؤية شيخهم المفضل وسماع كلمات الأناشيد الخاصة به التي تربوا عليها واحبوها.

ورافقت “الدستور” الشيخ ياسين التهامي وفرقته إلى البروفات الأخيرة قبل الصعود للمسرح، في وجود الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”.

الشيخ ياسين التهامي ياسين التهامي حفل القلعة القلعة مهرجان القلعة

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