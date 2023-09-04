الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الرواق" تترجم "تجربة الحب الأمريكي" لـ إيلينا أرماس

تجربة الحب الأمريكي
تجربة الحب الأمريكي

صدر حديثاً عن دار الرواق للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "تجربة الحب الأمريكي"، للكاتبة الإسبانية إيلينا أرماس، ومن ترجمة رشا ماجد.

وتعد "تجربة الحب الأمريكي" هي الجزء الثاني من رواية "خديعة الحب الإسباني" والتي حصدت الأكثر مبيعًا على قوائم نيويورك تايمز والمرشحة لأفضل رواية رومانسية عام 2022 على موقع جودريدز.

تجربة الحب الأمريكي 

تدور الرواية حول روزي التي تعاني العديد من المشاكل في البيت والعمل لدرجة ترك وظيفتها، والعمل بالكتابة كمهنة سرية، دون إخبار أحد من أسرتها، وتتوالى الصدمات التي تعيشها روزي، والتي منها سقوط سقف شقتها في نيويورك، لتضطر للذهاب إلى شقة أقرب صديقاتها "لينا" والتي سافرت خارج المدينة وأعارت مفتاح شقتها لابن عمها "لوكاس" والذي يعد فتى أحلام روزي، فقد ارتبطت به عبر الانستجرام، ليلتقيا مصادفة في شقة لينا .

 

رشا ماجد 

أما عن رشا ماجد

تُعد تلك التجربة الثانية للناشطة الثقافية رشا ماجد في الترجمة بعد ترجمتها لكتاب "قوة البساطة " الصادر أيضا عن دار الرواق.

أما عن رواية"خديعة الحب الإسباني" فقد جاءت بترجمة للكاتبة والروائية المترجمة خميلة الجندي 

تدور الرواية حول كذبة بيضاء تقود كاتالينا إلى مأزق كبير. حين أصابها خبر خطبة حبيبها السابق بصدمة، قررت لينا أن تدّعي علاقة غرامية مع حبيب أمريكي مُختلق. الآن، تبقى على حفل زفاف أختها أربعة أسابيع وهي مضطرة إلى البحث عن حبيب مزيف يرافقها إلى الحفل. لا تترك هي وصديقتها روزي خيارًا إلا وطرقته، لكن يبدو الخيار كامنًا في أبعد الاحتمالات الممكنة: آرون بلاكفورد. الأمريكي المُتغطرس الذي أغرقها منذ يومها الأول في العمل باضطهاد وسوء معاملة جعل لديها رغبة لا تنتهي في الانتقام. لكن رحلتهما إلى إسبانيا تسمح لها باكتشاف طبقة مختلفة من هذا الرجل، شخصية جديدة، حنون، ودود، مُحبة، ومغرمة بها.

أما عن إيلينا آرماس 

إيلينا آرماس، كاتبة إسبانية، تكتب الروايات الرومانسية، وقارئة نهمة. قضت سنوات طويلة تقرأ قصص النهايات السعيدة وتتحدث عنها بحماس، ثم أخيرًا قررت أن تكتب قصصها. حققت روايتها الأولى خديعة الحب الإسباني انطلاقة هائلة، وحصدت تصويت قراء جودريدز لأفضل رواية أولى عام 2021.

دار الرواق للنشر تجربة الحب الأمريكي إيلينا أرماس رشا ماجد الكتابة كمهنة سرية

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