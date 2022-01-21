«الرواق» تشارك في معرض القاهرة للكتاب بـ 10 أعمال مترجمة

تشارك دار الرواق للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الـ٥٣، والمقرر انعقادها في 26 يناير حتى 7 فبراير، بأكبر عدد من الأعمال المترجمة إلى العربية، ويبلغ حوالي ١٠ أعمال بين الروايات والكتب والمجموعات القصصية.

وقالت الكاتبة الروائية والمترجمة خميلة الجندي، مدير النشر المترجم في دار الرواق، لـ"الدستور": "إن الدار تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 بالعديد من الأعمال المترجمة، إلى جانب تقديم الأعمال العربية، وقد تم ترجمتها ما بين القصة والرواية والكتب التاريخية، ومنها "اعترافات أرسين لوبين" ترجمة إسراء يونس، بالإضافة لعمل آخر لم يُلعن عنه من ترجمة باسنت عصام، وجاء هذا استكمالًا لسلسلة أرسين لوبين التي بدأتها الرواق المعرض الماضي".

إلى جانب هذا قدمت الدار سلسلة جديدة ومهمة جدًا للقارئ هي سلسلة "إيان فليمنج" الشهيرة عن چايمس بوند، حيث تقدم الدار عملين من أشهر أعمال السلسلة، والعملين قدموا عبر شاشة السينما العالمية.

وتابعت خميلة الجندي: "بعيدًا عن السلاسل العالمية، وقريبًا من الفانتازيا قدم المترجم حسن السيد إبراهيم ترجمة كاملة ومدققة لرواية "العالم المفقود" هي الأولى في الوسط الثقافي".

وأشارت الجندي "إلى جانب ذلك نشارك بروايتين فلسفيتين من بينهما "تاريخ مستر بولي" ترجمة ميسرة الدندراوي. ومن أهم الأعمال المعرض جاءت "رواية المصري الأخير" للكاتب ل. فرانك باوم - كاتب ساحر أوز - وترجمة مارثا بشارة. وكذلك

كتاب الرسائل "سيدة إنجليزية في مصر: رسائل من القاهرة" وأشارت خميلة الجندي إلى أن هذا الكتاب يضم ٣٠ رسالة كتبتها شقيقة عالم المصريات الشهير إدوارد ويليام لين، أثناء إقامتها في مصر.

ولفتت الجندي إلى أن الكتاب صدر في جزئين باللغة الإنجليزية. وجاء الجزء الأول في ١٦ رسالة، وجزء آخر ١٥ رسالة، مع وجود رسالة مكررة في الجزئين. وهذا ما استدعى منها تحرير الجزئين، وترتيب الترجمة حسب التسلسل الزمني لتاريخ كل رسالة".

وختمت الجندي “الكتاب يؤرخ بدقة هذه الفترة من تاريخ مصر ومظاهر الحياة الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وعمارة، وخرافات.. إلخ. وتخصص الكاتبة وصف دقيق للطقس في مصر، ومواسم الزراعة، والقصور الشهيرة، وقلعة الجبل، وحرملك كبار القادة وكذلك حرملك محمد علي شخصيًا، وتذكر باقتضاب بعض ملاحظاتها عن اخته ونساءه”.