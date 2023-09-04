صبحي خليل يدخل في نوبة بكاء بسبب مرض ابنته

دخل الفنان صبحي خليل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة خلال استضافته مع وزوجته في برنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا) على شاشة CBC الذي قدمته اليوم إيمان عز الدين وهبة الأباصيري، وذلك خلال حديثه عن الأزمة الصحية التي أصابت ابنته داليا.

خلال الحلقة، كشف خليل تفاصيل ورحلة ابنته داليا مع مرض السرطان وعدم معرفة حقيقة الإصابة بالمرض لمده عام ونصف وخلال الحديث دخل في نوبة بكاء حين تحدث عن المواقف الصعبة التي تعرضت لها أسرته خلال هذا الموقف.

وقال خليل عن ابنته: "داليا بنتي بطلة بـ100 راجل بسبب ما عانت منه خلال رحلة المرض"، مضيفًا:"بنتي أكتر حد بيغيير عليا أكتر من زوجتي نجوى".

وخلال الحلقة فاجئت داليا خليل والدها ووالدتها على الهواء بمداخلة هاتفية، ووجهت لهم الشكر على رحلة الدعم والسند التي حصلت عليها منهما خلال رحلة العلاج والمرض.

وكشف صبحي خليل تفاصيل لقائه الأول مع زوجته نجوى:"تعرفت عليها بسبب علاقة الزمالة التي جمعتني بها داخل معهد الفنون المسرحية"، وتابع: "الحقيقة أن نجوى استحملت كتير بسبب العصبية الشديدة وظروف الشغل".

وعن مشاركته في مسلسل "الاختيار3"، قال: "كان نفسي أشارك في الاختيار وانتظرت مشاركتي في الموسم الثاني ولكن لم يحدث نصيب، حتى تلقيت إتصال لطلب مشاركتي في الموسم الثالث من المسلسل، ووافقت فوراً، وكان ليا الشرف المشاركة وتوثيق هذه المرحلة من تاريخ مصر".

وعن الشخصية التي يرغب في تقديمها على الشاشة، قال: "أتمني تقديم شخصية بنت البلد الجدعة".

و أعرب عن سعادته الكبيرة بسبب رد الفعل التي وصلت له عقب مشاركته في مهرجان الدراما الذي أقيمت دورته الاولى في مدينة العلمين الجديدة، ضمن مهرجان العلمين.