الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبحى خليل يكشف تفاصيل معاناة ابنته من مرض السرطان

صبحي خليل
صبحي خليل

كشف الفنان صبحي خليل، عن تفاصيل إصابة ابنته بمرض السرطان، قائلًا: "استمرينا سنة ونصف نلف بها على كل أطباء مصر، ولم يكن يوجد أي تشخيصات اتجهت إلى أنها تعاني من السرطان".

وأضاف الفنان صبحي خليل خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن أغلب التشخيصات كانت أزمة ربوية حادة، ويتم حجزها في المستشفى لمدة أسبوع على سبيل المثال، وكانت في عمر الـ28 سنة". 

وأشار إلى أنه بعد العام ونصف، اقترح الأطباء عمل تحاليل لاستئصال الجزء تحت الإبط وهي الغدد الليمفاوية، وعندما تم التحليل اكتشفنا أنه سرطان من الدرجة الرابعة، لأنها استمت تأخذ مضادات حيوية لمدة سنة ونصف، وتم علاجها لبعض الوقت، معقبًا: "في هذا التوقيت كان كل ما أملكه في البنك 12 ألف جنيه". 

وتابع: "ربنا أنزل على قلبي السكينة في مواجهة الموقف والرضا بما قدره لنا".

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