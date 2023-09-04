الإسماعيلى يقرر تعيين على أبوجريشة للجنة الكرة.. وعماد سليمان نائبًا

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، عن التشكيل الجديد للجنة الكرة لقلعة الدراويش خلال الموسم الجديد 2023/2024.

وقال نادي الإسماعيلي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، تولي علي أبوجريشة رئيسًا لقطاع الكرة، وعماد سليمان نائبًا له لشئون الفريق الأول.

كما أشار نادي الإسماعيلي، عبر بيانه، إلى أن الثنائي سيعملان دون مقابل، كما لهما الحق فى إضافة من يرونه مفيدًا للفريق.

تشكيل لجنة الكرة الجديد بالإسماعيلي

وفي سياق مختلف، يواصل الإسماعيلي معسكره المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، استعدادًا للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة القلعة الصفراء في أكثر من بطولة على مدار الموسم، وهى مسابقة الدوري الممتاز ونسخة كأس مصر الجديدة 2023/2024، وكأس رابطة الأندية المحترفة.