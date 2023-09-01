الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادا للموسم الجديد.. الإسماعيلي يسقط أورانج وديا بثلاثية

ودية الإسماعيلي وأورانج
ودية الإسماعيلي وأورانج

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على نظيره أورانج، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وديا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية استعدادا الموسم الجديد 2023/2024.

أحرز أهداف الإسماعيلي عمر الوحش في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، وعماد حمدي في الدقيقة 82، ونادر فرج في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بدأ الإسماعيلي المباراة  بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم و إياد العسقلاني، ومحمد بيومي وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد حسن وعبدالله السعيد، وعمر الساعي ومروان حمدي، وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

بدأ الإسماعيلي مسيطرا على وسط الملعب وظهر التجانس على اللاعبين، خاصة في التحرك بدون كرة، وتسابق اللاعبون في أهدر الفرص المحققة، أبرزها انفراد مروان حمدي في الدقيقة 13 بعدما تخطى حارس أورانج، وسدد الكرة في الخارج.

وفي الشوط الثاني لعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: كريم عرفات ومحمد عمار، ومحمد نصر وأحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد مخلوف، وعمر الوحش ومحمد عبد السميع، ونادر فرج.

خط الهجوم: محمد زيدان (عمرو سعيد).

ظهر الإسماعيلي بشكل أفضل من الشوط الأول، وتمكن من إحراز هدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عمر الوحش.

وفي الدقيقة الـ82 يضيف عماد حمدي ثاني أهداف الدراويش، وفي الدقيقة 88 ينجح نادر فرج في إحراز الهدف الثالث للقلعة الصفراء.

ويقود الفريق فنيا، إيهاب جلال، خلفا لحمزة الجمل، الذي نجح في قيادة الفريق من النجاة من شبح الهبوط بمعجزة، خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم المنتهي 2022/2023.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الإسماعيلي، ممنوع من القيد، بناء على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب المستحقات المالية المتأخرة، لبعض للاعبيه السابقين المحترفين الأجانب.

الاسماعيلى مباريات ودية فريق أورانج الموسم الجديد 2023 2024 الدوري الممتاز

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