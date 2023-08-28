الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى إطار مرحلة الإعداد.. الإسماعيلى يهزم جمارك بورسعيد وديًا

ودية الإسماعيلي وجمارك
ودية الإسماعيلي وجمارك بورسعيد

حقق فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم الفوز على منافسه جمارك بورسعيد وديًا، أحد أندية المظاليم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات القلعة الصفراء، لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

أهداف الإسماعيلي في ودية جمارك بورسعيد

سجل ثلاثية الدراويش عمر الوحش في الدقيقة 16 والدقيقة 29 فضلًا عن حسن صابر في الدقيقة 89.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد محسن وعبدالله حسني ومحمد عمار وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد حسن وعمر الوحش وعبدالله السعيد وعمرو سعيد ونادر فرج.

خط الهجوم: أبوبكر حمزة.

تشكيل الإسماعيلي في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني شارك كل من عبدالله محمد ومصطفي فارس، وبشار أشرف وحسن صابر، ومحمد وجدي ومحمد البحيري، ومحمد دسوقي وعبدالرحمن كتكوت، ومحمد إيهاب وحمادة صلاح، وأحمد عبدالوهاب.

استحوذ الإسماعيلي على وسط الملعب وسيطر على مجريات الأمور وظهر التجانس على اللاعبين، وتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق عمر الوحش بضربة رأس، بعد عرضية متقنة من عبدالله السعيد، ثم واصل الإسماعيلي هجومه حتى نجح الفريق في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29، عن طريق عمر الوحش من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، استمر الإسماعيلي في الاستحواذ علي المباراة، ولكن دون خطورة على المرمى، وفي الدقيقة 44 من زمن الشوط الثاني، تمكن حسن صابر من إحراز الهدف الثالث للدراويش لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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