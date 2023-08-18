الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيهاب جلال يقرر منح لاعبي الإسماعيلي راحة من المران غدًا

إيهاب جلال
إيهاب جلال

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، راحة من المران، غدا السبت.

يأتي ذلك، بسبب انشغال النادي بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لقلعة الدراويش، وذلك لمدة 4 سنوات قادمة.

ومن المقرر أن يعود اللاعبين للمران مجددا، الأحد المقبل، ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد نسخة 2023/2024.

وجاءت قائمة المرشحين لانتخابات نادي الإسماعيلى كالتالى:

يتنافس على منصب الرئيس الثلاثي نصر أبو الحسن وعلى غيط  وسليمان أبو عريضة.

بينما يشهد منصب نائب رئيس منافسة قوية بين كل من عمرو زكي وفرج عمران، وسالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة)، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب أمين صندوق النادي وهم كل من مصطفى شلة ومحمد أميرو درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

ويشهد منصب عضوية مجلس الإدارة منافسة بين 15 شخصا هم: حمد حسن عيد حمد ومحسن عبد المسيح، وأسامة محمد محمد السيد ومحمد نبيل النجدى، وسماح عرفة يوسف وكمال حمودة كمال، وأحمد محمد عبد السميع ومحسن حنفي أبو الحسن، ومحمد إبراهيم محمود أحمد ووليد أحمد فؤاد، وشوقي عوض عبد العزيز وأحمد جمال فهيم، ومحمد السيد محمد محمد وأحمد محمد عبد الرحمن، وأسامة محمد محمد سيد.

وعلى منصب عضو مجلس إدارة ( تحت السن ) كل من أيمن محمد أحمد هاشم ومحمد جمال عبد المنعم، ومحمد عبد العال أحمد عفيفي وعمر عادل السيد علي الطنطاوي، وحسام عبد البديع كامل وإبراهيم محمد مدبولي. 

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