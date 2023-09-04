متحدث الصحة: اتخذنا الكثير من الخطوات لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية المصرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية.

الضغط على الموارد المصرية

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول إن هناك انخفاضًا في معدلات المواليد، وهذا يشير إلى الاستجابة النسبية للتحركات المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الأمر.

التعداد السكانى المصرى

وأضاف في حديثه، أن غدًا سوف تنطلق أولى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية السيد رئيس الجمهورية، وهذا المؤتمر هدفه الأساسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تتعامل مع هذا الملف من منظور حق السكان في الصحة والتنمية والربط ما بين الزيادة السكانية وتأثير ذلك على أهدف التنمية المستدامة وعلى الحياة الكريمة التي تستهدفها الدولة المصرية لمواطنيها.

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