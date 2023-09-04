الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الصحة: اتخذنا الكثير من الخطوات لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية المصرية

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية.

الضغط على الموارد المصرية 

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول إن هناك انخفاضًا في معدلات المواليد، وهذا يشير إلى الاستجابة النسبية للتحركات المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الأمر.

التعداد السكانى المصرى 

وأضاف في حديثه، أن غدًا سوف تنطلق أولى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية السيد رئيس الجمهورية، وهذا المؤتمر هدفه الأساسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تتعامل مع هذا الملف من منظور حق السكان في الصحة والتنمية والربط ما بين الزيادة السكانية وتأثير ذلك على أهدف التنمية المستدامة وعلى الحياة الكريمة التي تستهدفها الدولة المصرية لمواطنيها.

اقرأ المزيد:ـ

متحدث "الصحة" يكشف أهم موضوعات المؤتمر العالمي للسكان

 

بعد متحور "إيريس" هل يمكن أن نعود للإغلاق؟.. متحدث الصحة يجيب

 

متحدث الصحة يكشف تفاصيل انعقاد مؤتمر عالمى برعاية الرئيس السيسى

 

متحدث التعليم حسام عبد الغفار الخصائص السكانية والإنجابية اكسترا نيوز اكسترا اليوم

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

فلاح وزوجته مذبوحان.. قرارات عاجلة من النيابة فى جريمة كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب