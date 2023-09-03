متحدث "الصحة" يكشف أهم موضوعات المؤتمر العالمي للسكان

كشف د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أهم ما سيتم مناقشته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بجلسة لقطاع الرعاية الصحية الأولية بعنوان “التجزئة إلى التكامل: ”رحلة الرعاية الصحية الأولية في مصر نحو الشمولية".

وأشار إلى أن الجلسة ستتضمن تقديم لمحة عامة عن دور الرعاية الصحية الأولية في مصر، وصف تطور نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر، إضافة إلى مناقشة كيف يمكن لنهج دورة الحياة أن يساعد في دمج الخدمات عبر مختلف مستويات الرعاية والقطاعات في مصر، مضيفًا أنه سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية ومناقشة الآفاق والفرص المستقبلية في مجال الرعاية الصحية الأولية في مصر، كما سيتم استعراض نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر وإلقاء نظرة عامة على الوضع الحالي، ودور الرعاية الصحية الأولية في تحسين الخصائص الديموغرافية.

الأمراض غير المعدية

أشار متحدث الصحة إلى أن الجلسات ستستعرض أيضًا دمج الأمراض غير المعدية في خدمات الرعاية الصحية الأولية: وذلك فى جلسة بعنوان " الاستراتيجيات والعوائق والفرص في مصر"، كما ستناقش الجلسات أيضًا الصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان "كيفية تعزيز الرعاية الشاملة والحد من الوصمة في مصر".

كما كشف متحدث الصحة عن أهم ما ستتضمنه جلسة دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في مواجهة التحديات السابقة والمستقبلية من حيث إبراز أهمية الفرق متعددة التخصصات للتأهب لحالات الطوارىء وإدارة الكوارث، بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

الأمراض غير السارية

وأوضح أنه سيتم مناقشة اعتماد التقنيات الجديدة لإدارة الموارد، واستكشاف استراتيجيات التحول الوطني للرعاية الصحية في مجال الأمراض غير السارية، والدور متعدد التخصصات في مكافحة جائحة كوفيد- 19، ومناقشة خارطة الطريق لتشكيل مستقبل إدارة الكوارث وتوحيد الطوارئ في الهيئة.

أضاف عبد الغفار، أنه سيتم مناقشة، مشاركة المجتمع في الإجهاد الحراري والجفاف في العمل الشديد مع التكيف الصحي فيما يتعلق بأمراض الكلى المزمنة غير المؤكدة, وأمراض الكلى الخضراء، والغسيل الكلوي البيئي (توفير الماء والطاقة في وحدات غسيل الكلى)

وقال إن المؤتمر سيستعرض دور التطبيب عن بعد في مراقبة الأمراض المزمنة غير المعدية في البلدان منخفضة، والموارد: الاكتشاف المبكر والتدخل، واستراتيجيات التحول الوطنية للرعاية الصحية في الأمراض غير السارية (التركيز على القلب والأوعية الدموية).