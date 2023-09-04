الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسرار "تانيس".. ما حكاية عاصمة ملوك الأسرتين الـ 21 و22؟

كنوز تانيس
كنوز تانيس

مع التفتيش عن كنوز الحضارة المصرية القديمة، نجد أن المصري القديم اهتم بكل شئ في حياته من المأكل إلى الشراب وغيره، حتى في مماته، لم ينس أن يتمم على كل شئ، لأنه كان يؤمن بالبعث مرة أخرى، والعودة إلى الحياة، وتكشف لنا آثار وكنوز تانيس، تفاصيل تاريخية سياسية ودينية مدهشة من تاريخ عاصمة لملوك الأسرتين الـ 21 و22.

ونستعرض في السطور التالية كنوز "تانيس" كما وثقها المتحف المصري 

مدينة تانيس

هي عاصمة ملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين (حوالي 1070-712 قبل الميلاد)، والتي اكتشفها عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه أثناء الحرب العالمية الثانية، ويعرض فى المتحف ما يقرب من 2500 قطعة أثرية من مقابر ملوك الأسرتين.

وتعود هذه القطع الأثرية التي تكشف جوانب الحضارة المصرية في تلك الفترة، لكل من الملوك بسوسنس الأول، والملك أوسركون الثاني، والملك تاكلوت الثاني، والملك شاشنق الثاني، وتشمل أقنعة جنائزية ذهبية، وتوابيت فضية، وأغطية أصابع ذهبية، ومجموعة فريدة من من الذهب مطعمة بالأحجار شبه الكريمة، وأواني مصنوعة من الذهب والفضة، وقطع برونزية وغيرها من القطع النادرة التى ترجع إلى تلك الفترة.

تابوت الملك بسوسنس الأول الفضى 

لفت أنظار علماء الآثار في عام ١٩٣٩، تابوت الملك بسوسنس الأول الفضى، الذي يعود إلى عصر الانتقال الثالث، الأسرة الحادية والعشرون، ضمن مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي تعود لمدينة تانيس، حيث أبرز هذا الكشف الأثري عن المقابر الملكية الخاصة بملوك الأسرتين: الواحدة والعشرين والثانية والعشرين،.

وقد عُثر على مقابر هؤلاء الملوك في جبانة "تانيس"، ويُعد هذا الحدث في نظر علماء التاريخ انتقالًا مدهشًا في تاريخ البلاد السياسي والديني؛ فقد ظل ملوك الأسرات السابقة يُدفنون في "وادي الملوك" حتى نهاية الأسرة العشرين، ثم استمر من بعدهم رؤساء كهنة "آمون" يُدفنون في "طيبة" الغربية خلال الأسرة الواحدة والعشرين، على حين كان ملوك مصر يُدفنون في مدينة "تانيس" التي اتخذها "سمندس" ومَن بعده مِن ملوك هذه الأسرة مقرًّا لملكهم.

قطع ذهبية نادرة 

ومن القطع النادرة فى الحضارة المصرية القديمة، اكتشاف القناع الذهبى الجنائزي  للملك بسوسنس الأول، الذي يعود إلى عصر الانتقال الثالث، الأسرة الحادية والعشرون، عهد الملك بسوسنس الأول حوالي 1040-992 قبل الميلاد.

ومواد صناعة القناع من الذهب؛ اللازورد؛ الزجاج، أما أبعاده، فهي عبارة عن: الارتفاع 48 سم، والعرض 38 سم، ويمثل قناع الملك بسوسنس الأول واحدا من أروع الأقنعة الملكية الجنائزية.

أين توجد كنوز تانيس حاليًا؟

تعرض القطع النادرة لمدينة تانيس في قاعة ٣ و٤ علوى، بالمتحف المصري بالتحرير.

مدينة تانيس المتحف المصري الملك بسوسنس الأول الحضارة المصرية القديمة كنوز تانيس تانيس

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