تحرير 25 مخالفة تموينية في حملة رقابية بالمنيا

قاد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة؛ لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، والتزام المخابز بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 25 محضرا متنوعا للمخابز البلدية بمركز أبوقرقاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك تكليفات وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية للتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستخدام الآدمي، حرصا على صحة المواطنين والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وضبط الأسعار والعمل على استقرار الأسواق.

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حريصة على تكثيف الحملات بصفة يومية بالتعاون مع الجهات المعنية بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة لها لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وجميع الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز

حملة تموينية علي الأسواق والمخابز