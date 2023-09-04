الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر السكر

بنجر سكر
بنجر سكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

 

نشرة بالتوصيات الفنية لبنجر السكر
وتمثلت التوصيات في الآتي:
في الأراضي القديمة
• العروة البكرة (زراعات أغسطس) 
• يوالى الري كل 10-15 يوماً على الحامي تبعاً لنوع التربة دون إغراق مع صرف المياة الذائدة بعد كل رية.
• إجراء العزقة الأولى قبل الخف وتقتصر على سد الشقوق والتخلص من الحشائش.
• إجراء الخف عند تكون 4 ورقات حقيقية على النبات (بعد حوالي شهر من الزراعة) على نبات واحد قوى بالجورة.
• بعد الخف تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى (45 وحدة ازوت / فدان) حيث يحتاج الفدان إلى 90 وحدة أزوت تقسم على دفعتين متساويين، ويضاف مع هذه الدفعة سلفات البوتاسيوم بمعدل 50كجم/فدان وتكون الاضافة تلقيم بجوار النبات والرى مباشرة على الحامى بعد اضافة السماد.
• عدم زيادة معدل الآزوت لهذه العروة لأنها تحصد مبكراً وزيادة الآزوت تؤخر النضج وتزيد من حجم العرش ويقلل حجم الجذور ونسبة السكر.
الزراعات المتوسطة (زراعات سبتمبر):

 

إعداد الأرض للزراعة


• يتم إعداد الأرض للزراعة بالحرث مرتين متعامدتين مع ترك 3-4 ايام بين كل حرثة واخرى للقضاء على الافات والتنعيم والتزحيف ونثر السوبر فوسفات بمعدل 200كجم/فدان والتخطيط بمعدل 14 خطاً/قصبتين.
• تتم الزراعة في جور على مسافة 20سم، ويوضع بالجورة 2-3 بذرة على عمق 1-2سم وتكون الزراعة على الريشة البحرية او الغربية لتجنب لفحة الشمس الشديدة على البذرة والزراعة تكون في الثلث العلوي من الخط.
• رش مبيدات الحشائش الموصي بها
• رية الزراعة تكون على البارد ونتأكد من تشرب رأس الخط بالمياه لضمان نسبة عالية من الانبات.
• تعطى ريه المحاياة بعد أسبوع من الزراعة على الحامي مع الاستمرار في الري كل 15 يوماً أو تبعاً لقوام التربة ودرجة الحرارة السائدة مع صرف المياه الذائدة عن حاجة النبات بعد كل رية

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

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