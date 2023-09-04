الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تناقش "التخطيط لمستقبل الطفل" ضمن أنشطتها المقدمة ببشاير الخير

بشاير الخير
بشاير الخير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لليوم السادس على التوالي، تنفيذ فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، والمستمر حتى الخامس من سبتمبر الجاري، بالتعاون مع بمدينة بشاير الخير ( ١-٢ )، وصندوق مكتبات مصر العامة، حرصا من الهيئة على تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في المناطق الجديدة بديلة العشوائيات.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "التخطيط لحلم المستقبل" تحدثت خلالها د. چيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، عن أهمية تعليم الطفل التخطيط منذ الصغر، موضحة أن ذلك يسهم بشكل كبير في تحديد أهدافه المستقبلية، وزيادة النسق المعرفي لديه وبالتالي إنجاز المهام بصورة أسرع.

وأضافت أن ذلك يأتي من خلال زيادة المعرفة والقراءة في شتى المجالات، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بشئون الطفل ومساندته وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديه، من أجل إعداد جيل جديد يرفض السلوكيات الخاطئة، ويقدر على تحمل المسئولية والتعامل مع المحيطين به بشكل أفضل.

تلى ذلك لقاء بعنوان "فنان الشعب .. سيد درويش" بمناسبة مرور  ١٠٠ عام على رحيله، تحدثت خلاله سارة رمضان عن حياة الرمز السكندري، ومسيرته الفنية وأهم ألحانه، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز مدير المدينة.

وعلى هامش الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، أقيمت ورشة حكي حول فن إدارة الوقت واحترام المواعيد، تلاها فقرة للتعريف بدور قصور الثقافة وأماكن تواجدها على مستوى المحافظة، لحث الأطفال على التوجه إليها لصقل مواهبهم والاستفادة من خدماتها المجانية، إشراف عبير عمرو.

و إلى جانب الإطلاع على الكتب والمجلات الموجودة داخل المكتبة المتنقلة، أقيمت مسابقة ثقافية تلاها توزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين، إشراف منى طه.

ليأتي الختام مع عرض مسرح العرائس المقدم للأطفال حول التغيرات المناخية، بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

بشاير الخير

بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
بشاير الخير
قصور الثقافة بشاير الخير التخطيط لمستقبل الهيئة العامة لقصور الثاقفة مستقبل الطفل

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