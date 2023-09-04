الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مجالس القراءات القرآنية للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلامية

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل برنامج مجالس القراءات القرآنية للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلامية في قراءتي (عاصم ونافع براوييهما)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة  الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف  الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

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الاشتراطات

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة تعقد للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية التي خضعوا لها على مدار الشهر الماضي، وذلك على يد نخبة من أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، حيث اشترطت في المتقدمين للالتحاق بالبرنامج حفظ القرآن الكريم حفظًا كاملًا متقنًا، مع مراعاة أحكام التلاوة، واجتياز المقابلات الشخصية، على أن يمنح الطالب بعد انتهائه إجازة عن كل رواية من الروايات المذكورة.

أضاف الأمين العام أنه قد تقدم للالتحاق بالبرنامج عدد 52 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات، اجتاز منهم الاختبارات عدد 32 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على مجموعات، كل مجموعة تمثل الرواية القرآنية الأشهر في بلادهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبًا عن المرحلة الثانية من مراحل البرنامج في قراءتي (ابن كثير المكي وحمزة الكوفي) برواييهما، كما سيتم الإعلان عن مستوىً خاصًا للطلاب المتميزين الراغبين في الجمع بين الروايات القرآنية بطرقها.

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف مجالس القراءات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الدكتور نظير عياد

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