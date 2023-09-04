الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فلاح وزوجته مذبوحان.. قرارات عاجلة من النيابة فى جريمة كفرالشيخ

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أصدرت النيابة العامة، اليوم، قرارات عاجلة بشأن واقعة العثور على جثتي زوجين شابين عثر عليهما مذبوحين داخل غرفة نومهما في عزبة الشعراوي التابعة لقرية الجاهل بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ.

جريمة بشعة وقرارات عاجلة 

أمر فيلوباتير ناصر حنا، مدير نيابة مطوبس في كفرالشيخ، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة فلاح في العقد الرابع من العمر، وزوجته ربة منزل في بداية العقد الثالث، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من عملية التشريح، كما أمر مدير نيابة مطوبس بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولا لحقيقتها ومرتكبها. 

وطلبت استدعاء أهل الزوجين المذبوحين لسؤالهما حول أحداث الواقعة وصولا للحقيقة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، كما يواصل رجال المباحث جهودهم المكثفة تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ لكشف غموض الحادث والوصول لمرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

ويكثف رجال المباحث الجنائية بكفرالشيخ جهودهم لكشف غموض العثور على جثتي شاب وزوجته بإحدى قرى مركز مطوبس مقتولين ومدرجين في دمائهما.

زوجان مذبوحان 

وكان أهالي إحدى قرى مركز مطوبس عثروا على جثمان شاب يبلغ من العمر 22 عامًا وزوجته صاحبة الـ21 عاما مقتولين ومدرجين في دمائهما في ظروف غامضة، حيث عثر الأهالي على الجثمانين وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك.

وتلقى اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العقيد أحمد حجازي مأمور مركز شرطة مطوبس بورود بلاغ من شرطة النجدة، بعثور أهالي إحدى القرى التابعة لذات المركز تفيد بالعثور على جثتين لشاب وزوجته مدرجين في دمائهما.

فريق بحث 

وبانتقال الأجهزة الأمنية وضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة مطوبس ومأمور مركز شرطة مطوبس للموقع والفحص تبين أن الجثة الأولى لشاب يدعى "أ.م" 22 عاما، وزوجته "ن.ع" 21 عامًا.

من جانبه، قرر اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث مكبر من قبل ضباط إدارة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقتها كاملة وكشف غموض وإبعاد الحادث.

النيابة العامة جريمة كفر الشيخ فلاح وزوجته مذبوحين مطوبس جثتي زوجين شابين كفر الشيخ

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