العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

عثر الأهالي بقرية الجزازرة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، على جثث 3 أشخاص بينهم مُسن في الثمانينات من العُمر، وسط الزراعات، مذبوحين من الرقبة، ودماءهم تسيل على الأرض.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث 3 أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور 3 جثث من بينهم جثة تعود لمُسن في الثمانينات من العُمر، و2 آخرين في منتصف العشرينات من العُمر، مذبوحين من الرقبة، وتسيل دماءهم بين الأراضي.

تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات.