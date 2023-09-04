الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا ميخائيل يترأس رسامة 67 شماسا في كنيسة أبي سيفين بحدائق القبة

كنيسة
كنيسة

شهدت كنيسة الشهيد أبي سيفين   بحدائق القبة، خلال الأسبوع الجاري  نشاطًا  رعوياً مكثفًا تضمن إلى جانب رسامة مجموعة جديدة من الشمامسة، حفلتين ختاميتين، الأولى لمهرجان الأسرة، والثانية للمدرسة الصيفية للأطفال.

وصلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والعباسية والوايلي القداس الإلهي وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وبعد صلاة الصلح رسم 67 شماسا برتبة إبصالتس، و 24 برتبة أغنسطس، كما منح مرتل الكنيسة رتبة إبيدياكون.

 ضرورة احترام بيت الله

وفي عظة القداس أكد نيافته على ضرورة احترام بيت الله والاحتراس من التصرف بدون لياقة أثناء التواجد داخله وعدم التحدث أو استعمال الموبايل والانشغال به عن الصلاة.

وعقب انتهاء بعد القداس أقيمت الفعاليات الختامية لمهرجان الأسرة الذي تنظمه الكنيسة لخدمة الآباء والأمهات، حيث قدم كورال الأمهات جزءًا من التسبحة والترانيم، وكذلك قامت إحدى الأمهات بتسميع رسالة القديس يعقوب كاملةً، وتم توزيع الهدايا على المشاركين في المهرجان ومسابقاته.

ثم أقيمت احتفالية ختام أنشطة المدرسة الصيفية للأطفال، وقدم خلالها المشاركون عددًا من الترانيم والألحان الكنيسة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والقبطية، كما قدموا عروضًا فنية في مجالات العزف والموسيقى والرسم والمسرح، إلى جانب العروض الرياضية في السباحة والجمباز والكاراتيه.

وحرص نيافة الأنبا ميخائيل على تقديم الشكر للآباء الكهنة والخدام والآباء والأمهات على دورهم المتميز، كل من موقعه، في الاهتمام بتربية أبنائهم وبنائهم نفسيًا وبدنيًّا وروحيًا ، مشيرًا إلى كلمات القديس بولس الرسول "لِكَيْ نُحْضِرَ كُلَّ إِنْسَانٍ كَامِلاً فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ." ( كو 1: 28).

 في سياق متصل تستعد  كنائس حدائق القبة للإحتفال بمناسبة رأس السنة القبطية ، وهو ما يسمى بعيد "النيروز"،  وذلك يوم 11 سبتمبر الجاري ، من خلال تنظيم صلوات القداسات الصباحية، وإقامة احتفالات يشارك بها الشباب والأطفال وتضم عدد من تراتيل العام الجديد .

كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة الشمامسة رسامة مجموعة مهرجان الأسرة الانبا ميخائيل

مواد متعلقة

بحضور بطريرك الكاثوليك ووزيرة التضامن.. انطلاق اجتماع كاريتاس الشرق الأوسط غدا

تنظيم ندوة "إعمال العقل فى الدين" بإيبارشية سوهاج

إقامة قداس للشباب المغتربين بكنيسة القديس مار مرقس بقبرص

"بَيْتًا آمِنًا".. دورة للمقبلين على الزواج بإيبارشية أبو قرقاص

البابا تواضروس الثاني يستقبل الفنانة مادلين طبر

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية ويسيم شمامسة جدد بسمالوط

"الاستعداد للمجيء الثاني" في عظة الأحد على قناة ON

البابا فرنسيس: الله ينظر بمحبة لكل الخليقة دون تمييز

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب