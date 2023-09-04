الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إقامة قداس للشباب المغتربين بكنيسة القديس مار مرقس بقبرص

كنيسة
كنيسة

نظمت كنيسة القديس مار مرقس الرسول بنيقوسيا عاصمة قبرص، أمس الأول قداسًا للشباب المغتربين العاملين بضواحي نيقوسيا.

صلى القداس الراهب القس إيرينيؤس البرموسي النائب البابوي لقبرص، وشاركه الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن الكنيسة ذاتها، بينما حضره ما يزيد عن ٣٠٠ شاب.

وألقى النائب البابوي عظة القداس التي دعا خلالها الشباب إلى ضرورة السعي للتكيف مع ظروف الغربة ومتطلبات العمل.

وعقب القداس اشترك الجميع في مائدة محبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الخدمة المقدمة للشباب المغتربين في قبرص والتي تشمل تنظيم قداسات لهم في الكنيسة تتناسب مع ظروف عملهم، إلى جانب قداسات أخرى تقام لهم في أماكن عملهم، مع افتقاد الآباء لهم من أجل تدبير احتياجاتهم الرعوية والروحية.

كنيسة القديس مار مرقس الرسول قبرص قداس ا للشباب المغتربين النائب البابوي الخدمة

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