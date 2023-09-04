الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها بعد رفض شقيقته الزواج من شقيقها

محكمة
محكمة

تقدمت سيدة بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم 629 لسنة 2023، تطالب فيها بالخلع بعد رفض شقيقته الزواج من شقيقها وانتهى الأمر بضربها وطردها من منزل الزوجية.

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سيدة في دعوى خلع ضد زوجها: رفض حملي ببنت ثالثة وحاول إجهاضي

وقالت "نهاد .م" في دعواها: مر على زواجنا سنة ونصف وأثمر عن إنجاب ابنتنا "فريدة" فمنذ زواجنا وأنا أعيش معهم بمنزل العائلة وكنت أعاملهم أفضل معاملة، فكنت أخدم الكبير والصغير بلا استثناء، وكانت حياتنا مستقرة للغاية، بها مشاكل بسيطة وكانت من وجه نظري تفاهات ليس أكثر .

تفاصيل الدعوى

وتابعت الزوجة حديثها: منذ زواجي وشقيقي مغرم بشقيقة زوجي ويريد الارتباط بها وبرغم ذلك لم يحاول أن يفتح معها أي كلام احتراما لزوجي وعائلته، وعمل المستحيل خلال هذه السنة لتجهيز شقة الزوجية حتى تليق بها وبعائلتها.

وأضافت: عندما تمكن شقيقي من تجهيز كل متطلبات الزواج طلب منى فتح شقيقة زوجى بالموضوع، ولو هناك موافقة سيتقدم ويتحدث مع أهلها منعا للإحراج إذا قابلت الموضوع بالرفض، وعندما فتحت شقيقة زوجى بأمر نية شقيقى فى خطبتها تفاجئت بهجوم شرس منها واتهمتنا بأننا ليس من مقامهم فضلا "عن غلطة شقيقها من زواجه منى مؤكدة أنه يلعن اليوم الذى قرر فيه الزواج منى " 

واختتمت الزوجة: “ولم تكتفِ بذلك بل أخبرت أهلها بأننى أريد أنها ترتبط بشقيقي وتتكلم معه هاتفيا وتقابله بشقتى حتى يتعرفوا على بعض أكثر وادعت عليا ادعاءات كاذبة للغاية، ولم يسمع زوجي لحديثي بل صدق كل حديث شقيقته وأنهال علي بالضرب المبرح وطردني وسحلني أمام الجميع وذهب إليه شقيقي وكبار عائلتى ليوضحوا له الأمر لكنه طردهم وبعد انتظار سبع شهور لجأت لمحكمة الأسرة للمطالبة بحقوقى وحقوق ابنتى وحررت عدة دعاوى قضائية ضده”.

القاهرة دعوى قضائية خلع الزواج محكمة الأسرة بزنانيري

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