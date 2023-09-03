الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

“عشت معه أربع سنوات في مرار مستمر حتى فاض بي الكيل وقررت اللجوء لخلعه بعد تحرير 4 محاضر ضده بالتعدى بالضرب المبرح”.. بهذه الكلمات بدأت سيدة ثلاثينية حديثها في أثناء تحريرها دعوى خلع ضد زوجها بالقاهرة والتي تحمل الرقم  1520 لسنة 2023.

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"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

قالت “سامية .م” -الزوجة-  في دعواها: “مر على زواجنا أربع سنوات كاملة عشت معه في مرار مستمر بسبب بخله وألفاظه البذيئة ولسانه السليط هو وعائلته تجاهي وتجاه أسرتي، وبكل مرة أعترض فيها على ألفاظه وشتائمه البذيئة لي ولأهلي فكان ينهال عليّ بالضرب المبرح دون أي رحمة، وحررت ضده 3 محاضر بقسم الشرطة بالسيدة زينب، مثبت فيها تقارير طبية بحالتي حينها ، وتدخل الكثير من الأهل وتم الصلح في هذه المحاضر حتى لا يخرب بيت الزوجية ويتم حبسه”.

وتابعت: “اضطررت للعمل لشراء ما يلزمني وما يلزم ابنتي وذلك بسبب بخله الشديد فمنذ فترة قررت عمل جمعية لشراء تكييف بسبب ارتفاع درجة حرارة الشقة نظرا لأننا نقيم بالطابق الأخير من العقار ونظرا لأن نجلتي مصابة بمرض جلدي فلا تستطيع تحمل درجة الحرارة العالية فهو ما جعلني أقرر شراء تكييف للشقة وفور حصولي على أموال الجمعية لشراء التكييف قام زوجي بأخذها عنوة مني وأوهمني بنيته في شراء التكييف وتركيبه ومر شهر واثنين هو لم يشتري التكييف”.

وقالت الزوجة: “وبسأله اكثر من مرة أقر بأنه أنفق الأموال على أغراضه الشخصية فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة فانهال علي بالضرب المبرح مما أصابنى بجرح فى الرأس واضطر للخياطة سبع غرز وحررت ضده محضر بقسم شرطه السيده زينب ولجات لمحكمه الأسرة  لخلع كما حررت ضده عدة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقى وحقوق طفلتى وقائمة منقولاتى التى رفض إعطائها لي”.

دعوى خلع بالسيدة زينب لمحكمة الأسرة بمرض جلدي بقسم الشرطة

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