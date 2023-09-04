تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع القنصل السعودي بالإسكندرية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية ،مزيد بن محمد الهويشان، خلال زيارته للمحافظة.



_ عمق العلاقات الاخوية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

ورحب محافظ مطروح بالقنصل السعودي خلال زيارته الاولى للمحافظة ،مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية والتاريخية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ،والعلاقات الطيبة بين الشعبين ،ومشيدا لما تشهده المملكة من تقدم و تطور.

_ جهود تنموية ومشروعات خدمية



وناقش اللقاء ما تشهده المحافظة من جهود تنموية ومشروعات خدمية بالإضافة إلى ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية واستثمارية كبري في عدد من المجالات، ومنها السياحة العلاجية والاستثمار الزراعى بسيوة وغيرها.

_ التنسيق لإقامة أول كلية للدراسات الإسلامية والإنسانية



وأشار محافظ مطروح إلى ما تشهده مطروح أيضًا من نهضة تعليمية تواكب جهود الدولة في التنمية، ومنها جامعة مطروح بعدد ١١ كلية حاليًا، مع التوسع في نوعية التعليم. بالإضافة إلى التنسيق مع جامعة الأزهر حاليًا بشأن إقامة فرع للجامعة بمطروح، والدفع بلجنة في الأسبوع القادم لمعاينة المواقع المقترحة، خاصة مع الإقبال الكبير على التعليم الأزهري بالمحافظة. وأضاف أنه يتم التنسيق لإقامة أول كلية للدراسات الإسلامية والإنسانية، خاصة للفتيات، مع تخفيف عبء السفر لتلقي التعليم الجامعي خارج المحافظة.

_ مدينة العلمين الجديدة



بينما أثنى القنصل السعودي بما شهده من تطور وتقدم بمصر عامة وبمطروح خاصة ،مع ما شهده من أعمال وما تم إنجازه في عدد من المشروعات التنموية والخدمية على طول الساحل حتى مرسي مطروح من تطوير للطرق وإنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها

_ إهداء مطروح عدد ٣ آلاف نسخة من المصحف الشريف

وأشار القنصل العام للسعودية بالإسكندرية الى انه سيتم اهداء المحافظة عدد ٣ آلاف نسخة من المصحف الشريف مشيدا بحسن التعامل مع الإخوة السعوديين خلال زيارتهم ورحلاتهم السياحية لمطروح طوال العام سواء بالساحل او سيوة

وفى نهاية اللقاء أهدى القنصل السعودي درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهود التعاون و تنمية المحافظة مقدما له الدعوة للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

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