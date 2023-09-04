الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل انطلاق فعاليات تحدى العرب للإنترنت والذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمود صقر، رئيس  اكاديمية البحث العلمي، إن تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هما لغة العصر، موضحًا أن الأكاديمية تمتلك استراتيجية في هذا المجال، حيث إن جميع الأنشطة والفعاليات بمسمياتها المختلفة تهدف إلى صناعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والإنترنت.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فعالية "تحدي العرب" هي تصفيات على مستوى طلاب الجامعات المصرية، ومدارس المتفوقين، الذين يمتلكون مشروعات تعتمد على تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة.

تفاصيل انطلاق فعاليات تحدي العرب للإنترنت والذكاء الاصطناعي

وأوضح صقر، أن الطلاب يعرضون أفكارهم، ثم تمر عليهم لجان من الخبراء لتقييم هذه المشروعات، وسيكون هناك فائز أول بمجال الشركات التكنولوجية الناشئة، وأفضل مشروع تخرج، وهذه المشروعات ستمثل مصر في التحدي النهائي على مستوى الدول العربية البالغ عددها 12 دولة بدبي شهر أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تقديم الدعم، والتشجيع، وبناء قدرات الطلاب.

الدكتور محمود صقر رئيس البحث العلمي الذكاء الاصطناعي انترنت لشركات التكنولوجية طلاب الجامعات المصرية

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