تحديد موعد الكشف الطبي لطلاب جامعة سوهاج الجدد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات الجدد الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والمرشحين من مكتب التنسيق للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024، حيث تم إعلان الجدول الخاص بالأيام المحددة لطلاب كل كلية، وذلك لإجراء الكشف الطبي لهم بالإدارة الطبية بالمقرين القديم والجديد للجامعة.

مصوغات التقديم للقبول

وقال رئيس الجامعة، انه علي الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي، وعليها صورة شخصية مختومة من شئون طلاب الكلية الخاصة به، مع عدم تواجد أولياء الأمور منعاً للزحام والتكدس، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين.

موعد توقيع الكشف الطبي

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم تخصيص يوم الاثنين الموافق ١١

سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليات «هندسة – طب بيطري – حاسبات ومعلومات»، وذلك بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وتحديد يوم الثلاثاء ١٢ سبتمبر لطلاب كليات «طب بشري- هندسة – طب بيطري – حاسبات ومعلومات- تربية – ألسن"، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمقر الجامعة القديمة.

وأضاف عبد الناصر أنه تم تخصيص يوم الأربعاء ١٣ من نفس الشهر لتوقيع الكشف الطبي على طالبات كليات "تربية - صيدلة - اللغات"، بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديد للجامعة، ويوم الخميس ١٤ سبتمبر موعد طلاب كليات "صيدلة بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج - وتربية واللغات" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وتخصص يوم الأحد/١٧ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طالبات كليتي "تربية وآثار" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.

وجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر موعدًا لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي "تجارة وآثار" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم، وتحديد يوم الثلاثاء ١٩ من نفس الشهر لطالبات كليتي "تجارة وحقوق" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات تمريض ومعهد التمريض بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

كما تم تخصيص يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي "تجارة وحقوق" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب تمريض ومعهد التمريض بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة، ويوم الخميس ٢١ من نفس الشهر لطالبات كلية "الآداب والحقوق" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كلية "تربية نوعية وتعليم صناعي" بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

وبالنسبة لطلاب كليتي "آداب و زراعة" فتم تخصيص يوم الأحد ٢٤ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي "آداب وزراعة"، وذلك بالإدارة الطبية في الجامعة الجديدة. أما طلاب كليتي "تربية نوعية وتعليم صناعي" فيجب عليهم التوقيع على الكشف الطبي بالإدارة الطبية في المقر القديم للجامعة في نفس اليوم.

وتم تخصيص يوم الاثنين ٢٥ من نفس الشهر لتوقيع الكشف الطبي على طالبات كليتي "آداب وزراعة"، وعلى طالبات كليتي "تربية نوعية وتعليم صناعي" بالإدارة الطبية في الجامعة القديمة.

وأخيراً، تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٦ و ٢٧ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي على المتخلفين في جميع الكليات، وذلك بالإدارة الطبية في الجامعة القديمة للطلاب المسجلين في كلياتها، وبالإدارة الطبية في الجامعة الجديدة للطلاب المسجلين في كلياتها.